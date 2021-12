El CGPJ designa l'exdiputat tarragoní Jordi Jané com a professor a l'escola judicial

El polític penedesenc va ser conseller d'Interior fins poc abans de la celebració de l'1 d'Octubre

Actualitzada 20/12/2021 a les 13:43

El plenari del Consejo General del Poder Judicial ha escollit aquest dilluns a l'exdiputat tarragoní i exconseller d'Interior de la Generalitat, Jordi Jané, com a professor ordinari en l'àrea de Dret Constitucional i de la Unió Europea de l'Escola Judicial, amb seu a Barcelona.Jané, nascut a la localitat de l'Arboç, és funcionari de carrera de l'Escala Superior d'Administració General del Cos Superior d'Administració de la Generalitat, actualment en excedència, i advocat dels col·legis de Barcelona i Tarragona.L'exdiputat també té experiència docent, com a professor associat del Departament de Dret Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i també com a professor ad Honorem del departament de Dret Constitucional i professor associat de Dret Constitucional de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.Com a política va ser diputat per CiU a les Corts espanyoles del 1999 al 2015 i posteriorment va ser nomenat conseller d'Interior, càrrec que va ocupar, en el govern primer d'Artur Mas i després de Carles Puigdemont, entre el juny de 2015 i el juliol de 2017, moment en què va ser substituït per Jordi Forn, pocs mesos abans de la celebració del referèndum de l'1 d'Octubre.