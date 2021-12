A presó un lladre per haver comès vuit robatoris al Baix Penedès, un d'ells després d'agredir un vigilant de seguretat

La investigació va arrencar el 8 de novembre quan els propietaris d'un habitatge van sorprendre l'home quan intentava entrar a la casa d'una urbanització de Banyeres del Penedès. El sospitós va aconseguir fugir, però no es va poder emportar res de l'immoble. Posteriorment, entre el 16 de novembre i el 6 de desembre els Mossos van rebre l'avís que s'havien produït tres robatoris amb força i dos temptatives en un mateix domicili de l'avinguda Marca Hispànica de Segur de Calafell.Els investigadors van comprovar que en tractar-se d'una segona residència, els lladres havien canviat el pany per un de nou després d'inutilitzar el sistema d'alarma i videovigilància i així podien anar preparant els objectes i endur-se'ls discretament. Els Mossos van acabar determinant que els responsables d'aquests fets tenien relació amb un altre robatori en el magatzem d'un restaurant ubicat a la urbanització Priorat de Banyeres del Penedès el passat 20 de novembre d'on es van emportar una bicicleta BTT i un casc.Es dona la circumstància que aquests elements es van intervenir unes hores després d'un cotxe que havia comès una infracció de trànsit a la N-340 al municipi de Castellet i la Gornal (Alt Penedès). Els seus ocupants no van poder acreditar-ne ser els propietaris i els agents els hi van requisar. Posteriorment i arran de la denúncia presentada pels seus propietaris, es va determinar que els havien robat.Segons informen els Mossos es tracta d'un lladre multireincident amb un historial delictiu de més de 70 detencions. De resultes de les darreres investigacions es desprèn que el detingut té una alta habitualitat en tota mena de delictes contra el patrimoni al Baix Penedès.