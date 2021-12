Dos detinguts per tràfic de drogues en un establiment del Vendrell

Actualitzada 16/12/2021 a les 18:38

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes aquest dijous per tràfic de drogues en un establiment del carrer Camí de Molins del Vendrell. Un d'ells és un home de 20 anys i sense domicili conegut i l'altre se'n desconeix la filiació. Els agents els acusen d'un presumpte delicte contra la salut pública, ja que es dedicaven a vendre cocaïna, haixix i marihuana. En l'operatiu, també s'han identificat 15 persones i s'han aixecat 11 actes per tinença de drogues entre els clients del local. També s'ha denunciat administrativament l'establiment per permetre el consum de drogues i per no demanar el passaport covid. A més, s'han denunciat 5 persones per no dur la mascareta i s'ha comissat una bicicleta valorada en més de 1.000 euros.