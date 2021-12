Municipis del Camp de Tarragona, Baix Penedès i Garraf s'uniran en una associació per protegir el litoral

Actualitzada 15/12/2021 a les 16:55

La Taula de Municipis per un Litoral Sostenible s'ha reunit aquest dimecres a Segur de Calafell i ha decidit que es constituirà com una associació. L'objectiu de l'entitat serà la de posar en comú les problemàtiques que té la costa de cada localitat i alhora poder fer front comú per reclamar ajudes i millores a ens superiors, com la Generalitat o l'Estat. En la propera trobada que se celebrarà el març es definirà quina forma jurídica adoptarà. Alhora, en la trobada d'aquest dimecres s'han exposat diferents iniciatives que els municipis han adoptat de forma individual a nivell de protecció de la qualitat ambiental del mar i les platges, i a més de setze ciutats també hi han participat representants de la Generalitat i de Costes de l'Estat.