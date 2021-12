Enxampen un motorista circulant al doble de la velocitat permesa, a la N-240 a les Borges Blanques

L'infractor és un veí del Vendrell de 41 anys que ha estat denunciat penalment

Actualitzada 13/12/2021 a les 14:00

Els Mossos d'Esquadra van enxampar aquest diumenge, durant un control preventiu de velocitat, un motorista circulant a 181 km/h per la N-240, a les Borges Blanques. El vehicle va ser detectat prop de les onze del matí en direcció Tarragona i tot i que inicialment no el van poder aturar, els agents van avisar a la Sala de Coordinació i una altra patrulla el va parar a Montblanc. L'home, de 41 anys, nacionalitat espanyola i veí del Vendrell, ha estat denunciat penalment per un delicte contra la seguretat viària ja que la carretera està limitada a 90. Haurà de comparèixer el 17 de desembre davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.