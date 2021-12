Alcaldes del Penedès impulsen un nou partit polític regional per «acabar amb el menyspreu» que pateix el territori

«El Penedès només se salvarà si molta gent sumem esforços», ha asseverat Casañas aquest dilluns en una trobada amb la premsa organitzada des de l'Ajuntament de Cunit. Casañas, que era president territorial del PDeCAT i va estripar el carnet del partit, aposta per desvincular-se de les sigles de la formació post convergent. Critica durament el tracte que els grans partits han tingut fins ara amb la regió formada per l'Anoia, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès.Al costat de Casañas, el nou projecte compta amb altres noms que els darrers mesos també han abandonat el PDeCAT, com el batlle de Guardiola de Font-Rubí i president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Xavier Lluch, i l'alcalde de Torrelles de Foix i president de la Mancomunitat Penedès-Garraf, Sergi Vallès. Els batlles de Sant Jaume dels Domenys, Marc Palau, i de Castellví de la Marca, Xavi Ramos, també formen part de la nova formació, que a hores d'ara suma prop d'una vintena d'alcaldes.Casañas ha comparat el partit penedesenc amb la formació que ell va posar en marxa al seu poble a les darreres eleccions municipals, quan va crear la llista 'Impulsem Cunit'. En aquell moment, va heretar els drets electorals de l'antiga CiU sota el paraigua de JxCat. Ara Casañas ha evitat concretar si el nou partit regional també buscarà una coalició per aprofitar els drets electorals o si optarà per començar de zero.Sigui com sigui, ha assegurat que la intenció és fer-se forts a les eleccions municipals del 2023 amb aspiració d'aconseguir més endavant representació al Parlament de Catalunya. «Els propers 10 anys marcaran el futur del Penedès, i necessitem una veu forta des d'aquí per fer-nos valer on toqui», ha remarcat. Evitar la construcció de la MAT, aconseguir el desplegament efectiu de la Delegació del Govern al Penedès i millorar l'oferta de transport públic són alguns dels propòsits que es fa el nou partit, que confia sumar l'adhesió d'entitats com la Plataforma per una Vegueria Pròpia.Casañas ha augurat que el projecte seduirà, com a mínim, alcaldes i representants de la meitat de municipis del gran Penedès. La previsió és constituir el partit i presentar-lo públicament a principis del 2022.