La meitat dels agents de la Policia Local de l'Arboç demanen el trasllat a altres municipis

Disputa entre Sans i el sergent

Els agents expliquen que un dels dos vehicles de què disposa el cos està en unes condicions «deplorables», amb diversos elements trencats, entre els quals hi ha el seient del conductor. També lamenten que les dependències policials «no tenen cap mena de seguretat». Reclamen, per exemple, una mampara que protegeixi el taulell de l'entrada quan un ciutadà s'adreça a la policia.Tot plegat, asseguren, condiciona l'entorn de treball d'una plantilla que ha reduït el nombre d'agents progressivament. Des del sindicat Fepol, Carlos González relata que fa deu anys el cos el formaven 16 agents. Ara, amb 5.500 habitats, són 11 agents, una administrativa i l'inspector. Segons González, el cos s'ha anat reduïnt perquè l'Ajuntament no ha cobert les vacants d'agents que han marxat a altres cossos policials.«En aquestes condicions és impossible fer bé la nostra feina», recalca González, que lamenta que la majoria de torns els cobreixen tant sols dues persones i, en molts casos, un agent i l'inspector. «A la mínima que sorgeix un servei, el poble queda venut, sense cap policia disponible», afegeix.Els treballadors asseguren que aquesta situació els obliga a fer hores extres sistemàticament, i protesten perquè no les cobren. Els representants sindicals denuncien que l'alcalde ha decidit de forma unilateral que les hores extraordinàries seran compensades amb temps lliure, sense oferir la possibilitat de pagar-les. Des de Fepol assenyalen que «el conveni estableix que ha de ser el treballador qui esculli l'opció que més li interessi».González lamenta la «falta d'interès» del govern local per invertir en infraestructura i recursos humans al cos policial, i assegura que «hi ha un malestar generalitzat a diversos departaments de l'Ajuntament». L'ACN ha contactat amb l'Ajuntament de l'Arboç, des d'on no preveuen fer declaracions.El malestar dels membres de la Policia Local ha transcendit en paral·lel a la causa judicial que investiga Joan Sans per prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències. El jutge va obrir el cas arran de les denúncies interposades per un ex sergent de la policia, que va advertir de presumptes irregularitats en el procediment per crear la plaça d'inspector, a la qual no hi havia pogut optar.Alhora, el sergent també va denunciar irregularitats en el canvi de nom d'un vehicle de l'alcalde. Sans, que el 2019 va ser detingut durant unes hores per aquesta causa, va assegurar que el sergent l'assetjava d'ençà que s'havia creat la plaça d'inspector. Des de Fepol, però, desvinculen completament la manca d'inversions d'aquest afer judicial, i recalquen que el «menysteniment» del govern cap al cos policial es remunta anys enrere. La persona que va interposar les denúncies ja no treballa a l'Arboç.