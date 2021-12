Els Nens del Vendrell cedeixen el seu fons documental a la Generalitat

L'Arxiu Comarcal del Baix Penedès s'encarregarà d'inventariar-lo i conservar-lo

Actualitzada 08/12/2021 a les 13:13

El 7 de desembre s'ha donat a conèixer el contracte de cessió en comodat del fons documental de la colla castellera Nens del Vendrell a la Generalitat de Catalunya, el qual és dipositat a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès. El contracte ha estat signat per Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Joan Sans Freixas, president del Consell Comarcal del Baix Penedès, i Joan Huguet Pàmies, president de la colla castellera Nens del Vendrell.El fons, generat a partir de l'activitat castellera dels Nens del Vendrell, està format per documentació que abraça des de 1957 fins a 2019 i ocupa un volum de gairebé 7 metres lineals. Hi trobem llibres d'actes de la junta, correspondència, comptabilitat, documents de treball, memòries, activitats, reculls de premsa, cartells, biblioteca, hemeroteca, fotografies i audiovisuals.Si bé la colla castellera es va fundar el 1926, els documents més antics conservats són els que guardava el casteller Josep Vidal Riembau (el Vendrell, 1917-1989), conegut com a Pep Jai. Aquests documents fan referència a les despeses de les actuacions castelleres, concretament una factura del 26 d'octubre de 1957 pel servei de taxi efectuat per Joan Poch Andreu, amb seu al carrer del Dr. Robert.La primera acta de la Junta General conservada correspon al 10 de gener de 1970 i la primera acta de la Junta Directiva és de l'1 de febrer de 1977. Cal destacar la sèrie de correspondència on hi ha escrits d'Emili Miró Fons (el Vendrell, 1900-Terrassa, 1993), tot un referent del món casteller. També cal mencionar la col·lecció fotogràfica i hemerogràfica, especialment el butlletí de la colla, que serà un dels primers documents que es digitalitzaran.Joan Huguet, en qualitat de president dels Nens del Vendrell, ha volgut sensibilitzar els socis i els simpatitzants de la colla en el sentit que, si és el cas que disposen de documents relacionats amb la colla, valorin la importància de lliurar-los a fi de poder completar la història de l'entitat.Una vegada acabat l'inventari que realitzarà l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, el fons documental dels Nens del Vendrell estarà a disposició del públic.