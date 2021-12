Les ventades evidencien la manca de poda a la Rambla de Calafell

Els veïns es queixen dels problemes que provoca la falta de manteniment als arbres

Actualitzada 06/12/2021 a les 20:01

Les fortes ventades d'aquest cap de setmana han evidenciat encara més la manca de poda dels plataners de la Rambla Nova de Calafell. Els veïns, els quals es queixen dels problemes que provoca la falta de manteniment als arbres per l'acumulació de fulles seques, han vist com, en poques hores, aquestes s'han acumulat en grans quantitats a les voreres de la rambla i a les portes dels edificis.

Els veïns de Diagonal Park, els quan s'han concentrat reiteradament per exigir a l'Ajuntament que podi els plataners, s'han constituït com a l'Associació de Veïns Calafell Residencial per tenir més força davant del consistori. Segons un dels membres de l'agrupació veïnal, l'entitat ha contractat un advocat per analitzar quines opcions tenen per aconseguir que l'Ajuntament dugui a terme la poda com exigeixen.