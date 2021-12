La nau de tractament de residus cremada a l'Arboç acumula tres incendis en els últims deu anys

MÉS INFORMACIÓ Tretze ferits en les explosions en una empresa de productes químics de l'Arboç

Les instal·lacions de Catalana de Residuos, que aquest divendres han cremat al polígon el Foix de l'Arboç (Baix Penedès), acumulen fins a tres incendis durant la darrera dècada. El desembre de l'any passat, la planta va quedar calcinada per un foc presumptament provocat per un treballador, segons van recollir les càmeres de seguretat.Aquesta vegada, l'origen hauria estat una guspira que ha entrat en contacte amb aerosols que s'estaven tractant a la planta, segons ha relatat l'alcalde de l'Arboç, Joan Sans. El batlle ha assegurat que el municipi està «preocupat» després de tants incendis i ha dit que demanaran a la companyia i a la Generalitat que aquest tipus d'indústries se situïn allunyades per evitar danys a tercers.