El Sindicat d'Habitatge del Baix Penedès atura un desnonament previst per aquest dijous

CaixaBank volia expulsar una veïna de Vendrell amb dues menors al seu càrrec

Actualitzada 01/12/2021 a les 14:28

El Sindicat d'Habitatge del Baix Penedès ha aconseguit aturar el desnonament, previst per aquest dijous, d'una veïna de Vendrell amb dues menors al seu càrrec.La persona que es volia desnonar es diu Hasnae i té dues filles de 2 i 5 anys, la major amb discapacitat motriu. Per aquest motiu dilluns el Sindicat d'Habitatge va convocar a tothom a les 8 del matí al Carrer Doctor Robert del Vendrell, mitjançant un cartell que va penjar a les seves xarxes socials, amb la determinació d'aturar el desnonament. Avui el Sindicat d'Habitatge ha tornat a pujar un cartell a les seves xarxes, però aquest cop anunciant que ja ha estat aturat, comunicant que gràcies a la lluita constant, al suport mutu de totes les companyes del Sindicat i l'ajuda de la PAH, s'ha aconseguit aturar, per via judicial, el desnonament de la Hasnae i les seves filles. Així i tot, el desnonament tan sols s'ha ajornat al 28 de febrer, i el sindicat ha informat que aquell dia tornaran a convocar a tothom per impedir que la Hasnae i les seves filles siguin desnonades.