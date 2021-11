Crema una caseta agrícola a Santa Oliva amb una bombona de butà a l'interior

El 112 va rebre diverses trucades de veïns alertant que havien sentit una explosió

L'incendi en una caseta agrícola del terme municipal de Santa Oliva ha provocat diverses trucades al 112 per part de veïns alertant que havien escoltat una deflagració. L'explosió s'ha produït a l'interior de la barraca després de trencar-se una bombona de butà a causa de les flames.Els bombers han rebut l'avís a les 3.25 hores que s'estava produint un foc de matolls entre els carrers de Sant Josep i de la Fassina i han desplaçat fins a tres dotacions per extingir l'incendi. En arribar, els bombers van comprovar que estava cremant una caseta de camp i que el foc estava molt desenvolupat. Durant l'incendi i abans de l'arribada dels bombers, el 112 ha rebut diverses trucades avisant que s'havia sentit una explosió a la zona, fet que ha estat confirmat per la Policia Local.Durant les tasques d'extinció del foc, que han durat un parell d'hores, els bombers han trobat restes d'una bombona de butà trencada a la zona.