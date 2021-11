Detinguts quatre menors per un delicte d'odi i robatori violent al Vendrell

Van insultar i agredir als responsables d'un basar d'origen asiàtic

Actualitzada 16/11/2021 a les 13:44

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria del Vendrell van detenir entre el 15 de setembre i divendres passat quatre menors com a presumptes autors de robatori amb violència i intimidació i un delicte contra l'exercici de drets fonamentals i llibertat públiques.La investigació es va iniciar arran de dos assalts violents del qual van ser víctimes els responsables d'un basar del Vendrell, d'origen asiàtic, els passats dies 22 i 23 d'agost.Els menors hi van accedir proferint insults i tota mena de comentaris despectius en contra de la procedència d'origen de les víctimes, a les quals també van agredir. Durant aquesta acció, els agressors van sostraure diversos objectes.Els investigadors van acabar determinant que es tractava d'un grup que va actuar d'aquesta manera motivat per l'odi vers l'origen cultural i geogràfic de les víctimes i que estava encapçalat per dos menors que van ser detinguts el passat 15 de setembre.Seguidament un d'ells va ingressar en un Centre de Justícia Juvenil i l'altre va quedar en llibertat, mentre que els dos restants, també amb responsabilitat penal, van ser detinguts i posats en llibertat dimarts i divendres passat seguint les instruccions de la Fiscalia de Menors.