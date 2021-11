El Baix Penedès veu «inacceptable» la proposta d'inversions del Govern

«Som la comarca amb més atur, que patim la crisi econòmica derivada de la covid-19 amb una desindustrialització molt preocupant i, a la vegada, som la comarca amb més creixement pobla-cional», ha recordat Sans, criticant que el Baix Penedès «segueix a la cua en inversions de la Generalitat».El malestar exposat aquest dimecres pel Consell Comarcal arriba un mes i mig després que els 14 alcaldes es plantessin davant el Palau de la Generalitat per reclamar més inversions per al territo-ri, esperant un efecte immediat als comptes del 2022. Exhibint una pancarta amb 'El Baix Pe-nedès existeix', els batlles van recordar els déficits en serveis bàsics com l'educació, la salut, la seguretat i l'impuls a l'ocupació.Sans ha definit la situació actual com «l'última oportunitat» per canviar la dinàmica de falta d'in-versions que el Baix Penedès arrossega des de fa molts anys. Al seu torn, Casañas ha retret a la presidència d'ERC que només plantegi 6,3 MEUR d'inversions. «Hi havia el rumor que la situació canviaria quan Esquerra governés», ha etzibat, per després matisar que «en el fons, no és una qüestió de partits, sinó de defensa del territori».Aquest dimecres a la tarda, el Consell d'Alcaldies es reunirà d'urgència per analitzar els comptes presentats ahir per l'executiu i decidirà si emprèn alguna acció de protesta. Sans ha avisat que els municipis «no descarten cap acció» si no hi ha una millora de les inversions per al 2022.