El projecte vol potenciar el paisatge i els elements patrimonials

Actualitzada 10/11/2021 a les 12:55

El Consell Comarcal del Baix Penedès ha habilitat 12 miradors arreu de la comarca per treure partit al paisatge i els elements patrimonials. La iniciativa, amb una inversió d'11.138 euros, vol ser un important reclam turístic. Els miradors queden entrellaçats amb una ruta senderista de 113 quilòmetres i 2.000 metres de desnivell, en la qual s'ofereixen diferents opcions d'allotjament a cada municipi. Turisme a banda, el conseller comarcal Jaume Casañas ha destacat que també hi ha la voluntat d'atraure veïns del Baix Penedès per visitar indrets desconeguts. «Volem posar en valor l'oferta hotelera, els allotjaments rurals i la gastronomia de la comarca, on hi ha una àmplia varietat d'activitats culturals i enoturístiques», ha apuntat.