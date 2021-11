La Policia local del Vendrell interposa 25 denúncies i immobilitza 3 patinets durant la campanya de control

S'ha fet arribar a tots els centres d'educació secundària del municipi uns fulletons informatius per l'ús correcte dels patinets elèctrics

Actualitzada 09/11/2021 a les 12:04

En el marc del Pla Especial de Millora de la Convivència i la Seguretat (PEMCS), entre el 25 d'octubre i el 7 de novembre la Policia Municipal ha dut a terme una campanya específica de controls preventius de patinets i altres vehicles de mobilitat personal per fer complir la normativa vigent i evitar comportaments que puguin suposar un perill per a la seguretat.En el dispositiu d'aquestes dues setmanes hi han pres part un centenar d'agents del cos, que han dut a terme 51 controls, dels quals s'han derivat un total de 25 denúncies: 21 per indisciplina vial (circular per voreres i zona de vianants, parlant amb el mòbil, dues persones en un patinet, etc) i 4 per infraccions pel Servei Català de Trànsit (VMP amb característiques de ciclomotor). Així mateix, durant aquestes dues setmanes s'han immobilitzat 3 vehicles.A més, durant aquesta campanya també s'ha fet arribar a tots els centres d'educació secundària del municipi uns fulletons informatius per l'ús correcte dels patinets elèctrics i s'ha ofert la possibilitat de fer-hi unes xerrades d'educació viària al respecte.En el marc del Pla Especial de Millora de la Convivència i la Seguretat aquesta setmana la Policia Municipal ha començat ja una campanya específica de seguretat al Tancat amb patrulles a peu.