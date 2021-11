Ella ha apuntat que el pastor li va fer dos petons al coll sense el seu consentiment quan s'acomiadaven. Per contra, l'arrestat ha negat els fets i ha assegurat que no va passar res del què explica la jove.De moment, tampoc hi ha testimonis que puguin aportar més informació relacionada amb l'episodi denunciat. Per tot això, el jutjat ha acordat deixar l'home en llibertat i seguirà investigant.