Plataforma per la Llengua denuncia que l'empresa del servei d'aigua del Vendrell no garanteix l'atenció en català

L'entitat retreu a l'Ajuntament la seva passivitat a l'hora de garantir el compliment de la normativa lingüística

Actualitzada 05/11/2021 a les 11:12

Plataforma per la Llengua ha denunciat públicament que l'empresa que presta el servei d'aigua del Vendrell no garanteix l'atenció al client en català. L'entitat exposa el cas d'un usuari d'Aigües del Vendrell –participada per l'Ajuntament i FCC Aqualia- que és atès en castellà perquè la companyia diu que les línies en català estan ocupades. Des de Plataforma per la Llengua recorden que el consistori és l'accionista majoritari d'Aigües del Vendrell i li reclamen que vetlli per complir la Llei de Política Lingüística de Catalunya. Això implica, recalquen, que els treballadors han de tenir un coneixement mínim de català i castellà. Al mateix temps, l'entitat avisa que també s'està vulnerant el reglament d'ús del català del mateix Ajuntament.