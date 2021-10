Cinc municipis del Penedès limitaran els participants a les rues del carnaval i faran obligatòria la mascareta

Han pactat horaris i no permetre el consum d'alcohol de les colles en la concentració prèvia al recorregut

Actualitzada 29/10/2021 a les 13:03

Els ajuntaments de Cubelles, Calafell, Cunit, l'Arboç i el Vendrell, integrants de la marca turística Penedès Marítim, celebraran el carnaval de 2022 en les mateixes dates, el 25, 26 i 27 de febrer, en la tornada de les rues als carrers. Així ho van acordar en una reunió celebrada aquest dimarts on, a més, van decidir altres aspectes per adaptar la celebració a l'actual situació sanitària. Així, limitaran la participació a un màxim de 50 grups de 120 persones per municipi i rua, prohibiran el consum d'alcohol de les colles en la concentració prèvia al recorregut i l'ús de mascareta serà obligatori. A més, a totes les colles se'ls exigirà una declaració responsable que tots els participants majors de 12 anys tenen el passaport COVID.