Un conductor begut s'estampa contra una façana al Vendrell

La policia local també deté el conductor d'un patinet per una infracció i li troben cocaïna i una defensa extensible

Actualitzada 28/10/2021 a les 11:36

Denunciat el conductor d'un patinet

La matinada d'aquest dijous, 28 d'octubre, al voltant de les 02.30, un monovolum s'ha encastat a una façana, a l'altura del número 5 del carrer Oto Ferrer del Vendrell.L'accident només ha produït danys materials i segons que informa la policia local, el conductor accidentat ha donat positiu en la prova d'alcoholèmia. Això ha fet que se li obrin diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.Per l'accident també han estat avisats els bombers per poder fer la neteja del combustible que ha vessat a la calçada a causa de la topada.D'altra banda, aquest dimecres a la nit, poc abans de les 00.00 hores, una patrulla de la policia local que està realitzat un servei de seguretat ciutadana a la zona de la carretera de Valls va observar com un patinet, a gran velocitat, travessava la carretera sense respectar la línia continua.Posteriorment, la patrulla va poder localitzar el conductor del patinet a l'altura de la Plaça Nova. El va identificar i va comprovar que no tenia permís de conduir, per pèrdua de vigència fins al novembre d'aquest any.En l'escorcoll del conductor, els agents van localitzar un farcell, presumptament de cocaïna, una defensa extensible i un esprai de defensa no homologat.Segons expliquen fonts policials, el tipus de patinet que conduïa té consideració de ciclomotor i per aquest motiu van obrir diligències per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.El patinet va quedar immobilitzat i el conductor va ser denunciat per infraccions a la Llei de Seguretat Ciutadana per dur substàncies i armes prohibides.