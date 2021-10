Es posa en marxa la Taula pel Baix Penedès

La unanimitat dels 14 alcaldes de la comarca davant de les demandes és un factor clau per forçar als partits polítics a una discriminació positiva en els pressupostos de 2022

Actualitzada 28/10/2021 a les 19:06

La primera reunió de la Taula pel Baix Penedès es va produir ahir dimecres 27 d'octubre a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Joan Sans, president del Consell Comarcal, va presentar davant dels diputats dels diferents partits polítics al Parlament de Catalunya un memorial de greuges que la comarca arrossega de fa molts anys i que s'han agreujat amb la crisi de la Covid-19, causant una situació gairebé insostenible que obliga a una actuació urgentíssima per part de les diferents Administracions.

Un dels punts més candents que es van exposar és el col.lapse sanitari de l'Hospital Comarcal, una instal.lació del tot insuficient per a tanta població, que obliga sovint a molts baixpenedesencs a fer llargues hores d'espera a urgències i moltes vegades a visitar-se fora de la comarca.

Els representants del Consell Comarcal també van exposar la necessitat d'impulsar un pla de reindustrialització comarcal amb Idiada 2 al capdavant, com un projecte ja no de la comarca si no del País. «Necessitem una resposta decidida davant de la situació actual d'atur comarcal del 37% de població activa, i això també implica més oferta formativa pel jovent. Volem que el Baix Penedès sigui un territori on s'hi pugui viure amb qualitat i expectatives de futur, i actualment no és així». El llistat de les demandes és llarg, més seguretat, ajudes socials, una nova comissaria dels Mossos a Calafell, més bombers, més places de residències, reducció dels peatges de la C-32, millora del servei de rodalies, la creació d'una targeta de transport T-Penedès...

Els alcaldes van asseverar que el Baix Penedès és una comarca amb moltes urgències històriques agreujades amb la Covid-19. «Si no es fa res, a mig termini, aquesta comarca és un polvorí que pot explotar. Ara mateix ja som un dels territoris amb més ocupacions i plantacions de marihuana».

Finalment, es va demanar als grups parlamentaris que defensin aquestes demandes al Parlament en la tramitació dels nous pressupostos. «Necessitem un país equilibrat i ara davant dels pressupostos 2022 tenim una oportunitat. El Baix Penedès porta molts anys de discriminació negativa i ja veiem els resultats, ara necessitem que un pla de xoc a curt mitjà i llarg termini per avançar».