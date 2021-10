GEPEC i ACA signen un acord per protegir la conca de la riera de la Bisbal, al Baix Penedès

El conveni de custòdia fluvial preveu una gestió conjunta per incrementar els valors ambientals de la zona

Actualitzada 26/10/2021 a les 14:18

El Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans - Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC) i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) han signat un acord de custòdia per preservar la conca de la riera de la Bisbal, al Baix Penedès. L'objectiu, destaca el col·lectiu ecologista, és garantir la protecció i desenvolupament de l'ecosistema aquàtic amb una gestió compartida, de manera que es millori la biodiversitat de la zona. En aquesta línia, el GEPEC-EdC ha començat a fer un control d'espècies invasores, com el cranc de riu americà i la canya. En breu també preveuen plantar espècies vegetals pròpies per afavorir la conservació del bosc de ribera i instal·laran diversos refugis per a aus i ratpenats. També es retiraran deixalles de l'entorn.El conveni de custòdia fluvial signat amb l'ACA comporta també una ajuda de 37.573 euros per recuperar la ribera al seu pas per la Bisbal del Penedès, Albinyana, Sant Jaume dels Domenys, Llorenç del Penedès, Banyeres del Penedès, Santa Oliva i el Vendrell. També inclou alguns dels afluents d'aquesta conca, com el Torrent d'en Lluc.Aquest és un format d'acord de col·laboració que l'ACA signa de forma habitual per promoure la conservació de determinats ecosistemes aquàtics. El conveni té una vigència de quatre anys, amb possibilitat de prorroga. Actualment l'ACA té una dotzena de convenis de custòdia per preservar, entre altres, el Riu Ripoll, el Ter, el Francolí i el Gaià.