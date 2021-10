Banyeres i Llorenç del Penedès registren 24 robatoris en quinze dies

La policia sospita que són diversos els grups els que estan entrant a les cases unifamiliars aprofitant l'absència dels propietaris

Actualitzada 26/10/2021 a les 07:56

Els municipis de Banyeres del Penedès i Llorenç del Penedès han patit almenys 24 robatoris amb força a habitatges en els darrers quinze dies. Els lladres aprofiten l'absència dels propietaris per entrar forçant portes i finestres o, fins i tot, enfilant-se als pisos superiors si detecten algun balcó o finestra mig oberta. Acostumen a actuar en una franja horària molt concreta: entre les set de la tarda i les nou. Regiren armaris i calaixos i s'enduen joies, diners i aparells electrònics, principalment. Tot i que el modus operandi és pràcticament el mateix en tots els casos, les imatges dels delinqüents enregistrades per les càmeres de videovigilància fan que els Mossos d'Esquadra sospitin que hi ha més d'un grup actuant a la zona.

L'onada de robatoris ha desfermat l'alarma als dos municipis i va ser el motiu de la reunió que van mantenir diumenge al matí els alcaldes de Banyeres i Llorenç del Penedès, Amadeu Benach i Jordi Marlès, respectivament, amb els veïns i el cap de Mossos d'Esquadra de la regió.

«Només s'han presentat deu denúncies, però es té coneixement d'almenys 24 robatoris i se sospita que podrien ser més. S'han produït arreu del municipi, als Boscos, a Casa roja, al Priorat de Banyeres, també al Priorat de Llorenç i al mateix Llorenç del Penedès. Després de la reunió, els coordinadors veïnals van iniciar una campanya comunicativa entre ells, han creat un grup de Whatsaap per tal d'establir un canal de difusió ràpida en cas de detectar moviments sospitosos», explica Amadeu Benach.

L'alcalde de Banyeres del Penedès reconeix que s'ha hagut d'animar els veïns a denunciar els fets el més ràpid possible perquè el sistema de demanar cita a la comissaria ha fet abandonar la idea a molts dels afectats. «Per això, es va acordar que els veïns d'aquesta zona seran atesos prioritàriament si diuen a comissaria d'on són», afegeix Benach. El batlle, d'altra banda, assegura que la presència policial s'ha incrementat a la zona i que «s'està treballant moltíssim per aturar aquesta onada».

Diumenge a la tarda, segons afirma Benach, els Mossos van detenir tres persones. Eren tres menors d'edat que duien estris a la butxaca que podrien tenir relació amb els robatoris, però es desconeix, a hores d'ara, si en són els responsables.

El gran nombre de robatoris en tan poc temps ha fet que molts canviïn alguns hàbits. «Sembla que controlen els vehicles que la gent aparca a la porta de casa seva per saber si hi són o no. Això fa sospitar que els lladres podrien ser de la comarca. Per aquest motiu, algunes parelles que abans anaven juntes a comprar, ara només hi va un. La gent sent el problema molt a flor de pell», explica Benach.

Les càmeres de videovigilància d'algunes de les cases que han estat objecte de les entrades amb força han enregistrat els delinqüents. «Encara que surtin encaputxats i puguin semblar les mateixes persones, hi ha motius per pensar que es tracta de diversos grups que estan actuant de manera quasi simultània», afirma Benach.

Un dels robatoris es va perpetrar mentre els propietaris eren a dins de casa, però aquests se'n van adonar quan els delinqüents ja havien marxat. No és el cas més habitual, però la por i la preocupació és la mateixa davant el gran nombre de delictes que s'han comès en pocs dies quan comença a caure el sol.