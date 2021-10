Una família de Cunit que viu a una furgoneta des de fa tres mesos demana ajut urgent

La parella té un fill que està allotjat amb uns coneguts i no troben una sortida a la situació

Una família de Cunit que fa més de tres mesos que viu a la seva furgoneta demana ajuda urgent davant la manca de solucions per part de les administracions públiques i l'arribada del fred. Javier F. i Marta M. dormen cada nit al vehicle mentre que el seu fill, el qual té autisme, ho fa a casa d'uns coneguts que s'han ofert a allotjar-lo. El passat mes de juliol van haver de marxar del pis, propietat d'una entitat bancària, que havien ocupat. Asseguren que no volen tornar a entrar il·legalment a cap habitatge, però ni ajuntament ni Consell Comarcal els han ofert una sortida, tot i haver pregat que els facilitin un lloguer social.

Marta M. és auxiliar de geriatria i va estar treballant en una residència per a gent gran fins que va ser acomiadada el passat 29 d'agost. Tot i haver cobrat l'atur no pot accedir a cap lloguer, ja que no poden complir els requisits exigits. Javier F., que és electricista, ha estat fent treballs esporàdics d'ençà que el seu fill, segons diu la família, només va ser escolaritzat per dues hores com a període d'adaptació, però la situació es va perllongar durant dos anys. Javier F. cuidava del fill mentre la dona treballava i ara, «tot i que ara va a l'institut durant més hores al matí, no puc deixar la meva dona tot el dia sola al carrer».

«No puc cuinar, dinem al carrer un únic àpat i a la nit fem entrepans», diu la dona, qui lamenta que el seu fill, qui té l'alimentació coberta, hagi de passar les nits amb una altra família. «Ens dutxem a la piscina municipal i hem d'anar als lavabos dels centres comercials. El nostre fill necessita una atenció especial, també a les nits», es lamenta l'home. «Ens van assegurar que podríem entrar a un pis d'emergència a Bellvei, tot i que hauríem de viure amb una altra família, però la setmana passada ens van trucar i ens van dir que havia estat un error i que no podia ser», recorda Marta M. Segons la parella, l'Ajuntament de Cunit, el Consell Comarcal del Baix Penedès i la policia local tenen constància que viuen al carrer, però no ha servit de res. Amb la baixada de les temperatures, Javier F. i Marta M. temen que la seva situació empitjori i demanen un lloguer social que puguin assumir. «Hem intentat llogar un pis, però et demanen l'impossible: que els dos estiguem treballant, contractes fixes d'un any i no podem assumir el preu», diu la dona.

«La gent ens diu que tornem a ocupar una casa, però no ho volem fer», sentencia l'home.