Acusen Endesa de desentendre's de la restitució del litoral en el desmantellament de la tèrmica de Cubelles

La CUP Penedès ha presentat al·legacions al projecte de l'empresa

Actualitzada 19/10/2021 a les 10:09

La CUP Penedès ha anunciat la presentació d'al·legacions al projecte d'Endesa per al desmantellament de les darreres instal·lacions vinculades a la Central Tèrmica del Foix. La formació considera que la companyia elèctrica, «prioritza els seus interessos econòmics enlloc de la restauració del litoral».La formació anticapitalista recorda que, amb la fi de l'activitat de la tèrmica de Cubelles, l'any 2015, la llei contemplava que l'empresa concessionària havia d'executar les actuacions necessàries per restituir la zona afectada. «Després d'anys de converses amb les administracions, Endesa ha presentat un projecte en el que contempla cinc alternatives d'actuació entre les quals la companyia proposa dur a terme la que, atenent als informe tècnics demanats pels ajuntaments, queda més lluny de ser l'opció més responsable amb la restitució del territori», segons explica la CUP.Aquesta aposta de la companyia, segons indica la formació, «respon sobretot a criteris econòmics» i considera injustificable que, «després de dècades d'explotació de la Central, Endesa pretengui desentendre's d'un procés de restitució del litoral que pot durar anys».La CUP reclama el que ja han fet els ajuntaments de Cubelles, Calafell i Vilanova i la Geltrú: «la retirada de la dàrsena de Cubelles així com els espigons que es troben situats al terme de Cunit», tot i que l'ajuntament cunitenc s'hi oposa.La formació reclama a la Generalitat i al Ministeri de Transició Ecològica que exigeixin a Endesa el desmantellament progressiu de la dàrsena i dels espigons, «de manera que permeti una avaluació permanent de la reacció del litoral a mesura que es va duent a terme cada una de les actuacions i preveure'n de noves en funció del comportament de la costa», afegeixen. En aquest sentit els cupaires s'han queixat de que la Generalitat no hagi pres la iniciativa i que hagi deixat als ajuntament sols, «en aquesta lluita contra un gegant com Endesa».