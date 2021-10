Ajuntament i companyies tallaran alhora el subministrament als habitatges ocupats a Calafell

«Els 'okupes' conflictius no són benvinguts al nostre municipi i no els ho posarem fàcil», avisa l'alcalde

Actualitzada 18/10/2021 a les 10:14

L'Ajuntament de Calafell ha anunciat un pla coordinat amb les companyies d'aigua i llum per tallar el subministrament als habitatges que estan ocupats il·legalment. El consistori preveu fer talls simultanis «per augmentar la contundència de la pressió que es fa als 'okupes' conflictius» i dificultar la seva estada als immobles, segons apunta en un comunicat aquest dilluns.

Mentre el servei d'aigua és municipal i es preveu una actuació més àgil, pel que fa a la llum s'informarà a les diferents subministradores per a què també tallin el subministrament de forma coordinada. «Sobretot traslladem un missatge clar i contundent: els 'okupes conflictius no són benvinguts al nostre municipi i no els ho posarem fàcil», avisa l'alcalde, Ramon Ferré.

El consistori volia posar en marxa aquesta mesura a principis del 2020 però l'esclat de la pandèmia de la covid-19 ho ha endarrerit fins ara.