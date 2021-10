Els castells recuperen la normalitat en la diada de Santa Teresa del Vendrell: «Ha estat un regal fer-la»

Actualitzada 17/10/2021 a les 19:00

El Vendrell ha celebrat aquest diumenge la diada de Santa Teresa, la primera jornada castellera sense restriccions d'aforament. La plaça Vella s'ha omplert de públic i les colles hi han actuat després de dos anys de parada per la pandèmia. Els Nens del Vendrell han aixecat un 3 de 7, un 4 de 7 amb agulla i un 4 de 7, la colla Jove Xiquets de Tarragona ha descarregat un 3 de 7 amb agulla, un 5 de 7 i el 4 de 7 amb agulla i la colla Joves dels Xiquets de Valls ha fet un 3 de 7 amb pilar, un 3 de 8 i el 4 de 7.Els castellers s'han mostrat molt contents de tornar a plaça amb normalitat. «Aquesta última setmana ha estat organitzativament una tortura, però poder fer la diada així ha estat un regal», ha dit Jordi Pellicer, cap de colla dels Nens.Emoció, nervis i moltes ganes de trepitjar la plaça. Després de dos anys d'aturada, les gralles han tornat a sonar a la plaça Vella del Vendrell en la primera jornada sense limitació de públic, ja que el Procicat va aixecar divendres la majoria de les restriccions fins ara vigents. Els castellers del Vendrell, de la Jove de Tarragona i de la Joves de Valls han entrat a plaça passada la una d'aquest diumenge al migdia i han compartit l'espai tal com feien abans de la pandèmia. La jornada castellera s'ha allargat durant gairebé dues hores en una actuació prou ràpida i àgil per part de les tres colles.La diada ha arrencat amb el 3 de 7 dels Nens del Vendrell que han aixecat el seu primer castell de la represa i ho han fet sense dificultats. «Ens hem sentit molt bé, hem tornat a fer el que ens agrada i ho hem fet còmodament, estrenant moltes persones», ha afirmat el cap de colla dels Nens. Pellicer ha expressat que tenia l'emoció a flor de pell i ha assegurat que tardaria dies a assimilar la jornada.En la primera ronda, els castellers de la Jove de Tarragona han estrenat el primer 3 de 7 amb agulla de la represa. «Fer el 5 era important per la canalla perquè s'havien de fer els poms conjunts», ha explicat el cap de colla dels liles, Jordi Alomà. I ha afegit que han fet castells de la gamma alta de set per provar i rodar els més menuts, però també la resta de membres. «El Vendrell és un lloc que ens ha donat moltes alegries i, enguany, no ha estat en forma de grans castells, però si d'una tornada a la normalitat», ha subratllat. La Joves de Valls també ha tancat la primera ronda amb el 3 de 7 amb el pilar.En la segona ronda, els vendrellencs han optat per un 4 de 7 amb agulla, mentre que els de la camisa lila han fet un 5 de 7 i els vallencs han descarregat l'únic castell de vuit de la jornada. «Hem fet primer el 3 de 7 amb el pilar per anar tranquils, ja l'havíem fet a la diada del Patí; després dels assajos tothom es creia i tenia confiança amb el 8», ha destacat el cap de colla de la Joves de Valls, Jaume Martí.Els vallencs ja pensen en la diada de Santa Úrsula on volen aixecar construccions de vuit. «Com a mínim farem el 3 de 8 i seguirem treballant per fer el 4 de 8, estem començant, no farem cap bogeria», ha afirmat Martí. Tant els castellers vendrellencs com els vallencs han fet un 4 de 7 en la tercera ronda mentre que els tarragonins han aixecat un 4 de 7 amb agulla.«Estem molt contents de tornar a tenir contacte amb la gent, no hem pogut compartir pinyes amb el públic, però han estat a plaça de forma normal i hem pogut compartir les pinyes amb els companys de les altres colles, hem tornat a la normalitat», ha celebrat al final de la diada Alomà. En la mateixa línia, s'ha manifestat Martí, que s'ha mostrat satisfet pel resultat de l'actuació. «Estem molt contents de tornar a ser tots a plaça i que ens hagi sortit tot com ho havíem previst, i ens fa molta il·lusió tornar a actuar amb altres colles i ajudar-nos entre nosaltres», ha dit.La diada s'ha tancat amb un pilar de 5 i tres pilars de 4 per part dels Nens i amb dos vanos de 5 de les colles convidades. La jornada ha acabat de forma molt festiva, amb la canalla al coll dels castellers i alçant els mocadors per celebrar l'actuació i, sobretot, el retorn dels castells.