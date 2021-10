Unió de Pagesos preveu produir 98.000 tones d'oli en la campanya d'enguany a la demarcació de Tarragona

A finals d'aquest mes d'octubre, la majoria dels pagesos començaran a collir les olives. Enguany, el sindicat confia que es produiran 157.880 tones d'oli, el que representa un 4% menys respecte a la campanya anterior, quan es van produir 164.325 tones d'oli a Catalunya. «Fa tres anys que cada any baixa una mica; unes 200.000 tones cada any, però aquest any ens ha afectat la falta pluviometria, hi haurà molta producció en moltes zones, però la mida de l'oliva serà més petita», afirma el pagès.Per demarcacions, la tarragonina serà la que produirà més tones d'oli amb 98.000, seguida per Lleida amb 52.080, Girona amb 4.900 i Barcelona amb 2.900 tones. Pel que fa a les comarques del Camp de Tarragona, al Priorat es preveu una collita similar a la de l'any passat, mentre que al Baix Camp esperen que sigui bona gràcies a les pluges. A les Terres de l'Ebre, apunten que la producció no serà excepcional al Baix Ebre, amb tot, confien que serà bona. A la Terra Alta, també estimen que ho serà a la zona d'Arnes i Horta de Sant Joan.En canvi, en el cas de la comarca de la Ribera d'Ebre preveuen un 50 o 60% menys de collita respecte a l'any passat. Pel que fa al Montsià, els preocupa que l'excés d'humitat i la mosca puguin perjudicar la collita. De fet, Pascual indica que la mosca no ha afectat gaire la producció d'enguany, però assegura que provoca un «greu» problema sobretot a les comarques tarragonines perquè els resulta molt «difícil combatre aquesta plaga», ja que cada vegada fa menys fred a l'hivern.A banda, des del sindicat de pagesos també han denunciat la política agrària de Catalunya. «El preu de l'oli aquests últims mesos ha anat una mica a l'alça, però tenim un problema amb la política agrària del país que fa mantenir els preus a la baixa, comprant producte a l'estranger, de Tunísia o el Marroc, i afecten el producte d'aquí, ja que és una competència deslleial», tanca el pagès.