Actualitzada 14/10/2021 a les 10:17

Els Mossos van detenir el 4 d'octubre un jove de 21 per quatre robatoris amb força i un amb violència. El detingut és veí de Cunit (Baix Penedès). El primer robatori es va produir el 15 d'agost a la nit a Cunit, a l'interior d'una casa. Hi va accedir sense forçar els accessos mentre els propietaris dormien i va sostreure dos patinets elèctrics valorats en 800 euros. El segon fet es del 27 de setembre de matinada en un restaurant, on va forçar el bombí d'una de les portes i va sostreure la caixa registradora amb 400 euros i una tauleta valorada en més de 700. El 29 de setembre a la tarda es va produir el tercer robatori, quan es va apropar a un grup de joves a l'altura dels Horts i va exigir-li a un menor que li donés el patinet elèctric.