El Partit Popular denuncia pintades al Vendrell durant els actes organitzats ahir per Arran-CUP

Actualitzada 13/10/2021 a les 11:50

El Partit Popular ha denunciat pintades al Vendrell, concretament a la plaça Pep Jai del municipi, on es pot llegir la frase «Penedès antifeixista» acompanyada de símbols comunistes, feministes i independentistes. El partit assegura que les pintades són fruit dels actes organitzats ahir 12 d'octubre per Arran-CUP al municipi.Jero Merino, representant de la formació política al municipi ha indicat que «sobren actituds d'intolerància i falta de respecte a les ordenances de convivència i civisme al Vendrell» ha afegit que «necessitem que els nostres veïns, tots, compleixin l'ordenança de convivència i civisme i exigir de la manera més severa que hi hagi ordre als nostres carrers». Finalment el PP ha exigit a l'alcalde que apliqui les multes necessàries als responsables.