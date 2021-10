Detingut durant la matinada per furtar coure al Vendrell

Es va poder recuperar el material

Actualitzada 13/10/2021 a les 13:54

A la matinada d'aquest passat dilluns, la Policia Local del Vendrell, va detenir a un individu per furt de cablejat de coure al Polígon Les Mates.El servei es va iniciar a les 1.50 h quan una patrulla va identificar a una persona per la zona i durant la identificació es comprovà que és conegut i té antecedents per robatoris amb força i intimidació.La patrulla va ser informada que aquesta persona va ser vista cometent aquest delicte de furt de cablejat i llavors es va procedir a la seva detenció.Per tant, es va poder recuperar el material furtat i es van instruir diligències judicials i aquest individu va passar a disposició judicial.