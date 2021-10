Veïns de Cunit es manifesten per aturar el projecte d'urbanització del bosc de Miramar

Sos Nartura rebutja la construcció d'un polígon, un hotel i centenars d'habitatges i exigeix que es modifiqui el POUM

Actualitzada 10/10/2021 a les 13:39

Una cinquantena de persones s'han manifestat aquest diumenge a Cunit (Baix Penedès) en contra del projecte d'urbanització del bosc de Miramar, on hi ha més de 91.000 m2 d'espai forestal qualificat com a urbanitzable. Els manifestants han tallat un carril de la C-31, al seu pas pel municipi, amb xiulets i cridant consignes a favor de la preservació de la zona. Sos Natura Cunit, entitat organitzadora de la protesta, denuncia que l'Ajuntament urbanitzarà l'espai per facilitar la construcció d'un polígon, un centenar d'habitatges i un hotel.Els ecologistes reclamen la modificació del POUM i confien que el Govern inclogui el projecte en la revisió del Pla Director Urbanístic de sòls no sostenibles del litoral per blindar aquest bosc autòcton.