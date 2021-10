Els Bombers rescaten un cavall atrapat durant gairebé 24 hores dins un torrent

Els Bombers han completat aquest dissabte, al voltant de les quatre de la tarda, el rescat d'un cavall que havia quedat atrapat durant gairebé 24 hores dins un torrent de difícil accés al municipi de Sant Llorenç d'Hortons (Alt Penedès). L'animal va caure a la zona el divendres passat, prop de les cinc de la tarda. Inicialment s'hi van destinar nou dotacions i es va intentar un primer rescat en helicòpter que no va tenir èxit. Més tard, efectius dels Equips de Prevenció Forestal (EPAF) van obrir una rasa per on el cavall va poder avançar un tros, però va caure i no es podia moure.L'animal va haver de passar la nit tapat i amb menjar i aigua fins que, aquest dissabte, un nou intent de rescat des d'un helicòpter ha permès alliberar-lo.