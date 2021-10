Blaumut exhaureix les entrades al concert del Vendrell

L'Auditori Pau Casals mantindrà l'ocupació del 70% durant la temporada de tardor, malgrat que s'aixequi la restricció

Actualitzada 09/10/2021 a les 23:41

Blaumut ha exhaurit les entrades del concert que ha ofert aquest dissabte al vespre a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. El quintet ha interpretat les cançons del seu darrer treball discogràfic '0001' i també temes exitosos com 'Pa amb oli i sal' o 'Bicicletes' de l'àlbum de debut 'El Turista'. El grup ha celebrat la voluntat del Departament de Cultura de reobrir al 100% l'aforament dels teatres, auditoris i cinemes a partir del divendres vinent. «A nosaltres ens ajuda veure plens els seients; és una gran notícia i esperem que duri», ha expressat a l'ACN el vocalista de la formació, Xavi de la Iglesia. Malgrat la previsió de tornar a l'ocupació completa, l'Auditori Pau Casals mantindrà l'aforament del 70% durant la temporada de tardor.

El concert ha arrencat amb el tema 'Ara, aquí, present', cançó del quart disc '0001' davant d'un públic entregat. Durant la seva actuació, el grup ha tocat, principalment, els nous temes com ara 'De veritat', 'Cal estranger' o 'Imparell'. «Malauradament per la pandèmia hem rodat poquet el nou disc, però venim amb molta il·lusió i amb moltes ganes de presentar-ho aquí i que tots gaudim de la música en directe, de la cultura, que falta ens fa en els temps que corren», ha afirmat el cantant.

Els músics han recordat que l'àlbum es va estrenar un mes abans de l'inici de la pandèmia i que això va suposar readaptar el calendari de les actuacions, amb concerts acústics l'estiu passat i engegant la gira oficial al mes de març. «És un disc que parla de l'ésser humà, de tot el que l'envolta, la part racional, la més emocional, totes les cançons toquen alguns d'aquests temes d'alguna manera o altra, ens va sortir un disc, sense voler-ho, conceptual», ha detallat de la Iglesia.

La formació també ha repassat cançons populars com 'Pa amb oli i sal', 'Bicicletes' i 'Vint-i-un botons' dels discos anteriors, en un concert que ha durat gairebé dues hores. A més, els músics han protagonitzat un moment molt sentit, ja que han interpretat el Cant de Segadors per homenatjar Xavi Blanch, violinista i pedagog, que ha mort aquest dissabte.

Davant la previsió que es permeti la reobertura completa dels espais culturals a partir de la setmana vinent, la banda considera que és una bona notícia perquè ajudarà el sector a retornar a la normalitat. «És positiu l'ampliació; és maco veure que no hi ha ni un foradet, a nosaltres ens ajuda veure plens els seients, però sobretot ajudarà els teatres i programadors que són els que sovint se la juguen», ha assenyalat el violinista Vassil Lambrinov. «És una gran notícia i esperem que duri», ha afegit el vocalista.

Malgrat la possible reobertura, l'Auditori Pau Casals ha optat per mantenir l'aforament al 70% durant la programació de setembre -desembre. Segons el seu programador, Oriol Toldrà, és complicat vendre la resta de les entrades perquè es trencarien els grups bombolla i, això, diu, podria generar un «conflicte» entre els compradors. «En el moment que vam posar la programació a la venda teníem clar que la mantindríem fins al final perquè seria molt incòmode pel públic», ha subratllat.

En aquest sentit, ha lamentat que el Departament de Cultura no hagi pres la decisió abans perquè, apunta, dificultar la feina del sector. «Seria interessant que aquestes mesures es plantegessin abans que comencessin les programacions; els equipaments que han programat d'octubre a març hauran de fer canvis», ha manifestat Toldrà.

Temporada de tardor a l'Auditori Pau Casals

La programació dels tres equipaments del Vendrell- l'Auditori Pau Casals, el Tivolí i el Teatre Àngel Guimerà- ha arrencat amb propostes teatrals i de música clàssica i tradicional. A tall d'exemple, l'agrupació Aupa Strings actuaran el pròxim 24 d'octubre i Elina Sitnikava i Miguel Ángel Dionis el 6 de desembre. «Intentem sempre fer una mica de tot, avui presentem Blaumut que és un concert que ja havíem programat i que es va haver de suspendre per la pandèmia; estem molt contents que presentin el seu projecte, ens feia molta gràcia perquè l'Oriol Aymat és un violocelista que ja havia actuat aquí amb versió clàssica», ha explicat el programador.