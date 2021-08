Moren dos submarinistes a la costa de Segur de Calafell

El primer submarinista, trobat inconscient

Protecció Civil ha explicat que el telèfon d'emergències 112 ha rebut l'avís a les 11.02 hores que hi havia un grup de persones fent submarinisme i que a una d'elles se l'han trobat inconscient i l'han tret fora de l'aigua per fer-li la reanimació cardiopulmonar. El SEM ha seguit amb les tasques de reanimació, que han resultat infructuoses. Es tracta d'un home de 50 anys d'edat i nacionalitat espanyola.A banda, i mentre els sanitaris atenien aquesta persona, el grup ha trobat a faltar un altre submarinista i ha començat la recerca d'aquesta segona persona. Una embarcació de la policia marítima dels Mossos d'Esquadra l'ha localitzat ràpidament i l'ha traslladat al port de Segur de Calafell per tal de reanimar-lo, tot i que finalment també ha mort. Es tracta d'un home de 56 anys i nacionalitat espanyola.Fins al lloc també s'han desplaçat efectius de la Policia Local de Calafell i de la Guàrdia Civil, que es fan càrrec de les diligències i d'investigar les causes de la mort. Els Bombers de la Generalitat també havien activat 4 dotacions, entre les quals els GRAE subaquàtics, però finalment no ha estat necessària la seva actuació.