L'Arboç instal·la al costat de l'estació de tren un servei per aparcar de manera segura les bicicletes

Utilitzar el 'bicibox' tindrà un cost de 5 euros anuals i cal estar donat d'alta a una aplicació que ho gestiona

Actualitzada 07/06/2021 a les 20:34

La Regidoria de mobilitat de l'Ajuntament de l'Arboç ha posat en marxa un servei de 'bicibox' a la vila. Es tracta d'un servei de pàrquing segur per a bicicletes a l'estació de la Renfe que té per objectiu promoure la mobilitat amb vehicles no contaminants i a la vegada oferir als usuaris una opció segura per guardar les bicicletes quan agafin el tren. De moment el servei comptarà amb 5 places.

Per utilitzar el bicibox cal donar-se d'alta d'aquest servei a la Casa de Cultura (PIJ) a partir del 14 de juny. Tindrà un cost anual de 5€. Per fer-ne ús i poder deixar o agafar la bicicleta caldrà tenir un telèfon mòbil amb l'app pverde instal.lada.

Des de l'Ajuntament s'ha avançat que si el servei de 'bicibox' té una bona acceptació s'estudiarà ampliar-lo a d'altres localitzacions.