Vigilants privats custodien de nit la comissaria de la Policia del Vendrell per la falta d'agents

Creixen les baixes laborals entre els policies mentre continua viu el conflicte laboral amb l'Ajuntament

Actualitzada 04/06/2021 a les 18:38

Dos agents de seguretat privada custodien la comissaria de la Policia Local del Vendrell durant les nits perquè des de dilluns no hi ha cap policia. És la decisió que ha pres l'Ajuntament davant l'augment de baixes entre els agents locals. Segons fonts sindicals, hi ha 26 membres indisposats d'una plantilla de 83 agents. A les baixes, s'hi sumen 18 treballadors que no patrullen perquè estan rebent formació. La contractació de vigilants privats arriba en la que està sent la cinquena setmana de baixes col·lectives. Els sindicats diuen que bona part dels agents se senten angoixats per la situació laboral: insisteixen a reclamar a l'Ajuntament que redueixi el nombre de policies interins i que resolgui els desperfectes de la comissaria.L'absència de policies de 22h a 6h entre setmana arriba després de quatre caps de setmana consecutius en què l'elevat volum de baixes ha deixat la comissaria amb tant sols un agent per a atendre trucades, sense patrulles al carrer. Des de dilluns, però, no hi ha cap policia a les dependències municipals i són vigilants privats els qui custodien l'espai.Ara fa una setmana, els treballadors del cos es manifestaven davant l'Ajuntament per denunciar la «precarització» en què es troba la plantilla. Denuncien que una quarta part del cos són interins, i exigeixen la convocatòria d'oposicions. Al mateix temps, demanen una reforma de les instal·lacions policials, ja que asseguren que estan molt malmeses.Des de l'Ajuntament declinen fer declaracions sobre la falta d'agents policials en torn de nit i la contractació de vigilants privats. La setmana passada, des del govern local s'assegurava que l'atenció ciutadana estava garantida, ja que les emergències que no es poden atendre es deriven al 112 per a què hi donin resposta els Mossos d'Esquadra. També es remarcava que el conflicte laboral s'està treballant de forma paral·lela a la manca d'efectius per indisposició.