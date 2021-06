La cercavila de cultura popular i la cercavila de foc tornen per la Festa Major 2021 del Vendrell

En el cas de la cercavila popular, sortirà al matí, després de l'Ofici Solemne i passarà per la plaça del Tívoli, el carrer dels Cafès, el del Doctor Robert, la Rambla i la Plaça Vella. Està previst que hi participin tant els grups infantils com els adults. Pel que fa a la cercavila de foc, començarà a la carretera de Valls i acabarà a la plaça Nova. En tots els casos, hi prendran part grups únicament del Vendrell.«Seran unes cercaviles diferents, però hem procurat que siguin el més semblants possibles al format habitual per reivindicar-ne l'essència i la identitat del Vendrell», ha apuntat aquest divendres Soriano. El govern municipal i les entitats organitzadores han celebrat el descens dels indicadors de la pandèmia i l'expansió de la campanya de vacunació, fets que han senyalat com a bàsics per poder anunciar les cercaviles de Santa Anna.El consistori i les entitats han remarcat que la recuperació d'aquests actes anirà, en tot cas, condicionat a l'evolució de la covid quan s'apropi el 26 de juliol, tant per si cal aplicar més restriccions com per si es pot flexibilitzar algun detall.