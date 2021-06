El SEM trasllada la víctima en helicòpter medicalitzat fins l'Hospital de Bellvitge

Actualitzada 03/06/2021 a les 17:48

Un tren ha atropellat aquest migdia un jove de 19 anys a l'altura de Cunit (Baix Penedès) quan creuava les vies per un punt sense pas habilitat, aproximadament a un quilòmetre de l'estació. Segons han detallat a l'ACN fonts dels cossos d'emergències i de Renfe, l'accident ha ocorregut al voltant de les 14.15 h i el comboi que ha atropellat el noi circulava cap a Flix (Ribera d'Ebre).El jove ha estat evacuat pel SEM en un helicòpter medicalitzat fins l'Hospital de Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat. A resultes de l'accident, fins les 15.30 h els trens han circulat per via única entre Cunit i Sant Vicenç de Calders. Renfe dona la circulació per restablerta, amb retards puntuals que poden arribar als 30 minuts.Per atendre el jove, el SEM ha activat una ambulància convencional, dues ambulàncies medicalitzades i l'helicòpter que ha traslladat el jove a l'hospital.