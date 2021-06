El nou Bot Salvavides de Calafell surt a la mar

El nou Bot Salvavides de Calafell ja ha «tastat» el mar. Aquest dimarts al matí a O Grove (Pontevedra), aquesta nova rèplica, exactament igual a l'original, està ultimant les darreres proves per fer el camí a Calafell, on es convertirà en una nova icona, com ho és l'original.Astilleros Garrido ha estat l'empresa encarregada de construir aquesta rèplica que, quan arribi a territori calafellenc, farà feliços a tots els seus veïns pel que significa.En aquest vídeo es pot apreciar el primer contacte amb la mar del Bot Salvavides.El Bot original va servir per salvar moltes vides i, a partir del 1989, per a ser exhibit.A mitjans de l'any 2018, el Bot Salvavides de Calafell va estrenar la seva nova llar, a la sorra de la platja. Aprofitant la feseta major de Sant Pere, es va inaugurar oficialment la caseta que protegeix l'emblemàtica embarcació de la intempèrie i del vandalisme.

El Bot Salvavides de Calafell data de 1920, quan una aspiració local de tenir una embarcació per actuar en temporals que es remuntava a principis de segle es va poder materialitzar.



Es va construir a Barcelona i era similar a altres bots d'aquella època amb la mateixa finalitat, però tenia un equilibri molt aconseguit entre la seva estructura i la distribució dels compartiments estancs i contrapesos, que el feia únic i pràcticament insubmergible.

Entre 1921 i 1954 va efectuar nombroses sortides a rescatar nàufrags. El declivi de la pesca, quan l'auge del turisme, va ser també el del Bot. Va quedar abandonat primer a Calafell i després a Tarragona, i va patir greus desperfectes. El 1984 es va iniciar una campanya per retornar-lo al municipi, que va culminar el 1989.