El CAP Cunit incorpora la vacuna Janssen al tram 50 a 59 anys

El CAP Cunit començarà a trucar als seus veïns, concretament als de la franja d'entre els 50 i 59 anys, per a concertar cita per a vacunar-se amb Janssen, la qual s'administra mitjançant una única dosi.



Des de l'Ajuntament de Cunit deixen clar que «no cal trucar al CAP», ja que aquells que puguin vacunar-se rebran la trucada del mateix centre.

El consistori recorda que «el tram d'entre els 60 i els 69 anys continuen amb la pauta establerta fins al moment» i, per tant, no hi ha cap variació al respecte.

Les vacunes s'administren en el mòdul instal·lat a la part del darrere de l'edifici.