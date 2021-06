Demanen catorze mesos de presó per una dona per deixar morir de gana la seva gossa a Segur de Calafell

L'acusada hauria abandonat l'animal a la seva segona residència

La Fiscalia de Tarragona sol·licita catorze mesos de presó per una dona que hauria abandonat la seva gossa a la segona residència que té a Segur de Calafell durant diverses setmanes. L'animal va acabar sent sacrificat perquè segons l'informe d'una clínica veterinària presentava deshidratació extrema, caquèxia i extrema desnutrició, i no es podia fer res per salvar-li la vida. També hauria estat sense menjar «diversos mesos». Segons l'escrit d'acusació del fiscal, la dona tot i ser conscient que la gossa estava sola i que no podia alimentar-se no va anar al domicili «durant diverses setmanes i no va demanar a una altra persona que s'encarregués de l'animal».