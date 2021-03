Agents de la Policia Local del Vendrell denuncien «desgavell» organitzatiu dins el cos per la multitud d'interns

Convocatòria de sergent

Els representants dels treballadors critiquen que hi ha hagut una «disminució considerable» d'efectius policials els darrers anys, tant per jubilacions com excedències. Critiquen que l'Ajuntament hagi optat per reemplaçar els agents amb policies interins, els quals, asseguren, tenen «considerables carències» en coneixements directament relacionats amb les funcions de Policia Local.Els sindicats responsabilitzen d'aquesta situació l'alcalde Kenneth Martínez, i els regidors de Governació i de Recursos Humans, Maria Luz Ramírez i Baltasar Santos, a qui acusen d'actuar «amb evident incompetència i frivolitat».Des de l'Ajuntament del Vendrell, admeten que per al proper estiu hi ha prevista una nova borsa de treball per dotar el cos de la Policia Local de 8 agents interins de reforç. Pel que fa a les convocatòries per a places de carrera, assenyalen que està previst obrir un concurs públic per a una plaça de sergent.