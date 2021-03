Condemnen un menor a 3 anys d'internament per matar un home a Masllorenç

La sentència, dictada el 12 de març i a la qual ha tingut accés l'ACN, relata que cap a les vuit del vespre del 19 de febrer de 2019 el noi de 15 anys i els dos adults van accedir a l'interior d'un mas del carrer del Rosari, a Masllorenç (Baix Penedès), amb la intenció de robar marihuana. Primer van intentar forçar la porta d'accés amb una barra de ferro, sense èxit, però finalment van accedir-hi després que el menor donés una puntada a la porta.Els tres assaltants, amb la cara tapada per un passamuntanyes, portaven dos ganivets de grans dimensions i la barra de ferro. En trobar-se amb els inquilins, un home de 87 anys i el seu fill de 47 anys, els van agredir «brutalment» amb els instruments que portaven. En concret, la sentència detalla que el menor va colpejar l'ancià amb una pota de cabra al cap i va apunyalar el fill. Abans de fugir, els assaltants van endur-se una caixa de fusta plena de branques seques de cabdells marihuana.Els dos ferits els van traslladar d'urgència a l'hospital Joan XXIII de Tarragona. L'ancià el van donar d'alta l'1 de març, però a partir d'aleshores el seu estat va anar empitjorant progressivament i va acabar morint el 6 de maig com a conseqüència de l'atac, concretament per un traumatisme cranioencefàlic amb hematomes subdurals bilaterals. Els Mossos es van encarregar d'investigar els fets, que van causar commoció al poble, de poc més de 500 habitants.En ser detingut, el jutge de menors va imposar al noi de 15 anys la mesura cautelar d'internament en règim tancat durant sis mesos. Actualment, però, ja es trobava internat complint una condemna per atracaments a benzineres. A banda de les mesures d'internament i de llibertat vigilada, la sentència també condemna el menor a indemnitzar econòmicament els perjudicats. De la seva banda, els dos adults que també van participar en els fets els jutjaran en els propers mesos a l'Audiència de Tarragona.