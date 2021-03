El Vendrell estudiarà fer una moratòria per evitar l'obertura de noves benzineres

Actualitzada 23/03/2021 a les 09:38

L'Ajuntament del Vendrell s'ha compromès a estudiar les vies necessàries per acordar una moratòria que eviti l'obertura de noves benzineres al municipi. Ho han acordat tots els grups al ple d'aquest dilluns al vespre arran d'una proposta de resolució impulsada per l'oposició. El consistori es tanca en banda així a la proliferació de diversos projectes d'empreses que volen obrir estacions de servei. El detonant ha estat la petició d'una companyia per obrir una benzinera a la carretera de Tarragona, a menys de deu metres d'una zona habitada. Un projecte que se suma a altres dues benzineres que ja tenen els tràmits en marxa per obrir. Amb aquests tres projectes, el municipi s'exposa a tenir deu benzineres.