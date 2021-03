La Sareb cedeix 19 habitatges a l'Ajuntament del Vendrell per a lloguer social

Amb aquest conveni el municipi crea el primer Parc d'Habitatge Públic del Vendrell

Actualitzada 22/03/2021 a les 12:40

La Sareb, també conegut com el banc dolent, cedirà un primer paquet de 19 habitatges buits a l'Ajuntament del Vendrell per a destinar-los a lloguer social. A canvi d'una contraprestació econòmica mensual, el consistori condicionarà i gestionarà els habitatges.En aquest paquet d'habitatges s'inclouen una desena de pisos que actualment estan ocupats de manera irregular. Segons el consistori, l'ocupació irregular és una de les conseqüències de la problemàtica de l'accés a l'habitatge i a través de la Regidoria de Serveis Socials s'actuarà per regularitzar aquestes situacions.En aquests moments, s'està redactant el Reglament d'adjudicacions que determinarà les condicions i requisits dels beneficiaris d'aquests habitatges.La signatura del conveni de col·laboració entre el consistori i la Sareb s'emmarca dins el projecte municipal El Vendrell Avança, que inclou la creació del primer Parc d'Habitatge Públic per a lloguer social del Vendrell.