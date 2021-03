Desarticulat un grup criminal que va cometre en un mes i mig sis robatoris al Baix Penedès

Dos dels tres detinguts d'entre 18 i 19 anys han ingressat a presó

Actualitzada 22/03/2021 a les 12:13

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 18 de març al Vendrell tres homes, d'entre 18 i 19 anys, com a presumptes autors de sis robatoris amb força a interior de domicili, un robatori a vehicle i per pertinença a grup criminal.El cas es va iniciar arran de la detecció de diversos robatoris amb força a domicili amb el mateix modus operandi en un període d'un mes i mig des de l'inici de febrer, la majoria comesos a Calafell.Els robatoris es produïen per part de diversos homes molt joves a cases després de vigilar els moviments dels propietaris i un cop comprovaven que marxaven entraven als domicilis per les terrasses.Un cop a l'interior dels domicilis, els autors s'enduien tot tipus d'objectes de valor. A mode d'exemple de la reiteració dels robatoris dos dels robatoris van ser comesos el mateix dia; a una mateixa víctima li van robar a l'interior del seu vehicle i també van intentar robar a casa seva.El primer dels fets va ser el 2 de febrer a una segona residència a Cunit (l'únic que no va tenir lloc a Calafell). Aquest va ocórrer sobre les 15.00 hores quan els veïns van alertar que hi havia uns individus saltant la tanca de la casa. En aquest cas, els autors no van poder emportar-se res per la presència dels veïns i van fugir del lloc.El segon robatori es va produir el 19 de febrer a una casa de la urbanització Mas Mel de Calafell. La propietària va comprovar que li havien sostret diversos objectes domèstics.El mateix 19 de febrer, al migdia, els autors van aprofitar per consumar el tercer dels fets, a una altra casa de Calafell. Els autors van robar diners en efectiu i documentació personal.El quart fet va ser denunciat el 27 de febrer, es va produir a una casa de Calafell i la víctima va confirmar que va trobar els calaixos de les habitacions regirats i que li havien sostret petits electrodomèstics i roba.El cinquè robatori va tenir lloc el 4 de març i va tenir com a objectiu una segona casa de la urbanització Mas Mel de Calafell, a l'interior de la qual els autors van escalar fins arribar a la terrassa. De l'interior van sostreure diverses joies.El darrer robatori a domicili va tenir lloc el dia 16 de març i a una casa a Calafell, on els autors van voler accedir forçant la porta amb una eina tipus rossinyol i van ser sorpresos per la víctima que es trobava encara dintre de casa.Finalment, els agents també van poder comprovar que els membres del grup criminal van cometre el dia 15 de març un robatori amb força a l'interior d'un vehicle estacionat al mateix barri de Calafell on, en els dies anteriors, havien robat a diferents cases.Les gestions practicades per la Unitat d'Investigació van permetre confirmar que els presumptes autors dels robatoris són tres nois joves estretament relacionats entre ells que conformen un actiu grup criminal i que, tot i la seva joventut, ja han estat detinguts i denunciats plegats en altres ocasions per la comissió de robatoris amb força a interior de domicili.Els agents van poder recollir reiterades proves de pes de la participació dels presumptes autors en els robatoris esmentats i els van localitzar al Vendrell i detenir el dia 17 de març.Els detinguts van passar dissabte dia 20 a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Vendrell i el jutge va decretar l'ingrés a presó per a dos d'ells.