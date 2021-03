Cs Bellvei reclama la instal·lació de càmeres de videovigilància al municipi

La formació alerta que en els últims mesos, s'han produït nombrosos actes vandàlics

El Grup Municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Bellvei ha reclamat que s'instal·lin càmeres de videovigilància al municipi i lectors de matrícules a les entrades i sortides. La moció presentada per la formació taronja es debatrà al proper plenari municipal.El portaveu municipal de Cs, Enrique Chicano, ha explicat que «durant els últims mesos, s'han produït nombrosos actes vandàlics a Bellvei com ara trencament de fanals, pintades a la via pública o la destrossa de vidres del poliesportiu, a més de danys en diferents vehicles o actes d'intimidació a alguns veïns». «Es tracta d'uns fets que generen sensació d'inseguretat i, a més, tenen un cost elevat per a l'Ajuntament», ha afegit.Per això, proposen la instal·lació de les càmeres per aconseguir un efecte dissuasiu que serveixin per reduir els actes vandàlics i la delinqüència i que augmenti la sensació de seguretat entre els veïns.