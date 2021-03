Es tracta de meduses Velella

Actualitzada 18/03/2021 a les 18:36

Avui, la platja de la Calafell presentava un paisatge insòlit: centenars de meduses Velella mortes cobrien l'arena de la platja. Segons es pot veure en algunes imatges que corren per les xarxes socials, les meduses mortes cobrien gairebé tota la línia de la platja de Calafell.Aquest tipus de medusa no és perillosa per a les persones, ja que no poden travessar la pell. Tot i això, poden causar problemes si entren en contacte amb els ulls o alguna ferida.