La fiscalia manté la petició de 17 anys de presó per als dos acusats del crim del Montmell

Actualitzada 18/03/2021 a les 14:14

La fiscalia manté que Joaquín i Bacari Junior van matar el seu cunyat Diego el 14 d'agost del 2017 al Montmell (Baix Penedès) i es van desfer del cadàver arran d'un conflicte que tenien obert per una plantació de marihuana. Aquest dijous la fiscalia ha mantingut la petició de 17 anys de presó per homicidi i danys amb incendi -perquè també els acusa de cremar la furgoneta de la víctima-. L'acusació particular ha elevat la petició per a tots dos fins als 25 anys i mig de presó per assassinat, però ha retirat l'acusació contra el tercer processat per falta de proves. Així doncs, José -sogre de la víctima i padrastre dels altres dos acusats- ha quedat immediatament absolt. La defensa manté que els acusats són innocents i en demana l'absolució.